BLACK GARLIC VS WHITE GARLIC: ਲਸਣ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਲਸਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਸਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ... ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਸਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਲਸਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਾ ਲਸਣ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ?
ਕਾਲਾ ਲਸਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਲਸਣ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਸਣ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਟੇਕ ਓਪਨ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਲਸਣ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ, ਐਪੀਡੀਡੀਮਲ ਫੈਟ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬੀਏਐਮਐਸ (ਆਯੁਰਵੇਦ) ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਸਣ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ, ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ।-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬੀਏਐਮਐਸ (ਆਯੁਰਵੇਦ) ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ
ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ, ਫਲੇਵੋਨੋਇਡ ਅਤੇ ਐਲਕਾਲਾਇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀਨਾਈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਸਮੇਤ 18 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇਜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਲਸਣ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਚੰਗੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
- ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਐਸ-ਐਲ ਸਿਸਟੀਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਜੂਸ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਾ ਲਸਣ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਲਸਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਲੀਫੇਨੌਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਲਾ ਲਸਣ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਲੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (NCBI) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਐਲੀਸਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ1, ਬੀ6 ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਇਰਨ ਲੂਣ ਅਤੇ ਐਜ਼ੋਇਨ ਐਲਿਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਸਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
