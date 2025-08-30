ETV Bharat / lifestyle

ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ - TIPS TO GET RID OF COCKROACHES

ਕਾਕਰੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

TIPS TO GET RID OF COCKROACHES
ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 30, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read

TIPS TO GET RID OF COCKROACHES: ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।

ਕਾਕਰੋਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਐਰੂਗਿਨੋਸਾ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਪਸਿਸ (ਖੂਨ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਸ ਦਾ ਗਠਨ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ 5 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 420 000 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਕਰੋਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਾਕਰੋਚ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਕਰੋਚ ਨਿੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿੰਮ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਲੁਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਕਾਕਰੋਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੌਂਗ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ

ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀੜੇ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

