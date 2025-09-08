ETV Bharat / lifestyle

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਕੰਘੀ ਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਘੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2025 at 2:41 PM IST

4 Min Read

Hair Fall control tips: ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੋਜਨ, ਧੂੜ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਘੀ

ਹਾਂ! ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੰਘੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪਿਰਥੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ...

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (Getty Image)

ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਉਣਾ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਾਰਥ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੰਘੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਘੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੰਘੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਘੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ

ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਘੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੰਦ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਘੀ ਇੱਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸੌਖੀ ਵੰਡ

ਸਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਬਮ ਨਾਮਕ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਨਮੀਦਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ

ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਲੇਰਜੈਨਿਕ

ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਘਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਘੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਪੋਲੇਰਜੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਘੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਘੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਘੇ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ?

  1. ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਫਾਈ: ਕੰਘੀ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  2. ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਹਲਕੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਘੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਿਓੋ
  3. ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ: ਕੰਘੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  4. ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ: ਕੰਘੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਜਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਘੀ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ।

(Disclaimer: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

