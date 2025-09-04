ETV Bharat / lifestyle

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਫੁੱਲ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 4, 2025 at 1:14 PM IST

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਸਰਤ, ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਕੇਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰੱਖਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ, ਤਣੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?

ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਡੋਸਟੇਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਏਜੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਡੋਸਟੇਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ

  1. ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਕੇਲੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
  3. ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  4. ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੇਟ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਰਮ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

