2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਲਈ ਕਰੋ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

COLDRIF COUGH SYRUP
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 6, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
COLDRIF COUGH SYRUP: ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਖੰਘ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ 48.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਇਥੇਨੌਲ, ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਜ਼ਮਾਓ

  • ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸ਼ਹਿਦ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  • ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ

ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਭਾਫ਼ ਉਪਾਅ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

  • ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਟੌਨਿਕ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਖਾਰੇ ਦੇ ਤੁਪਕੇ

ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਰੇ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  • ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੂਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੰਘ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਖੰਘ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

