ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ...

AGARBATTI SMOKE
ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ (GETTY IMAGES AND CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 27, 2025 at 7:31 AM IST

AGARBATTI SMOKE SIDE EFFECTS: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੂਜਾ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਗਲਾ, ਚਮੜੀ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਿਊਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਥਕਾਵਟ, ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਹੇਠਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

AGARBATTI SMOKE SIDE EFFECTS
ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। (GETTY IMAGES)

ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਕਿ ਦਮੇ, ਤਪਦਿਕ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  • ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ

ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ PM 2.5 ਕਣ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

AGARBATTI SMOKE SIDE EFFECTS
ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (GETTY IMAGES)

ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਧੂਪ ਜਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਲਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਲਈ, ਤੇਲ ਵਿਸਾਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਧੂਪ ਜਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

