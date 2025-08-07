ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ 60 ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ 60 ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਸੈੱਲ" ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 45 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ mRNA ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਜਿਗਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਫੇਫੜੇ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤਿੱਲੀ (ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿੱਲੀ), ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਏਓਰਟਾ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 45 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਓਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇਵਿਲ ਸੰਜਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।- ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇਵਿਲ ਸੰਜਨਾ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਸਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਥਾਮਸ ਬਲੈਕਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਸਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਥਾਮਸ ਬਲੈਕਵੈੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸੈਲੂਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
