ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ? ਜਾਣੋ

BENEFITS OF EATING ON BANANA LEAVES: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ।
ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ: ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ: ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਫੇਨੌਲ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਸੁਆਦ 'ਚ ਵਾਧਾ: ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਸੁਆਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਨਰਮ ਪਰਤ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ: ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਫੋਮ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ: ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ: ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੋਮੀ ਪਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ: ਕੁਝ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬਿਹਤਰ: ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਪਾਚਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੋਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੋਜਨ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-