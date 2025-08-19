ETV Bharat / international

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਟਰੰਪ ਦਾ ਓਵਲ ਆਫਿਸ - TRUMPS JOURNALIST PRAISED ZELENSKY

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ"।

'You Look Fabulous' : Trump's journalist praised Zelensky, his reaction made everyone laugh
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਟਰੰਪ ਦਾ ਓਵਲ ਆਫਿਸ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 19, 2025 at 12:28 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.: ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਗਸਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਫਿਸ। ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ।" ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਟਿਪੱਣੀ 'ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ ਲੋਕ

ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ" ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ "ਉਹੀ ਸੂਟ" ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਰ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹਾਂ।"

ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲੋਚਣਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਡੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਗਲੇਨਬੌਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ,"ਟਰੰਪ-ਸਮਰਥਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਸੂਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ "ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।"

ਫਿਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ।" ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਨੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਲੇਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ "ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ" ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ" ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਕੇਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

TAGGED:

