ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਪੋਪ ? ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ - WHO WILL BE THE NEXT POPE

ਕਾਰਡੀਨਲ ਪੀਟਰ ਏਰਡੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਬੇਸਿਲਿਕਾ ਵਿਖੇ ਈਸਟਰ ਵਿਜਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ( AP )

ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ: ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਟੀਕਨ ਵਿੱਚ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੋਵੇਂਡੀਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਗਲੇ ਪੋਪ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਡੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੋਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੋਪ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਯੋਗ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1378 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਡੀਨਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਦਰੀ ਪਸੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ: ਕਾਰਡੀਨਲ ਪੀਟਰ ਏਰਡੋ: ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟ, ਏਰਡੋ, 72, 2005 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਡੀਨਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ, ਏਰਡੋਸ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਰਡੀਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਫਰੀਕੀ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਰਡੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੀਆਂ 2014 ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਵੈਟੀਕਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਡੀਨਲ ਪੀਟਰ ਏਰਡੋ (AP) ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੇਨਹਾਰਡ ਮਾਰਕਸ: ਮਿਊਨਿਖ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ, 71 ਸਾਲਾ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ-ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟੀਕਨ ਵਿੱਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ "ਸਾਈਨੋਡਲ ਮਾਰਗ" ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਰਕਸ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਰਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।