ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।
ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।'
ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।' ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।
ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।