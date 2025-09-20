ETV Bharat / international

ਅਰਬ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

NATO ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੌਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ARAB NATO
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। (AFP))
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਤਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਸੱਠ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਅਰਬ ਨਾਟੋ: ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੈਨ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੌਜ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਰਬ ਨਾਟੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਬਨਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਲ-ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਰਬ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਬ ਨਾਟੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?

ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਅਲ-ਕੁਦਸ ਅਲ-ਅਰਬੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਫੋਰਸ ਲਈ ਅਰਬ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਜਾਂ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।"

ਮਿਸਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮਿਸਰ ਹੁਣ ਕਾਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 22 ਅਰਬ ਲੀਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਲੀਨ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਏਗੀ।

ਸਮੁੱਚੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

1950 ਦਾ ਦਹਾਕਾ

ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਲੀਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 1950 ਦੇ ਅਰਬ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੀ ਰਿਹਾ।

1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ

1960 ਦੇ ਦਹਾਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ।

2013 : 2013 ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਘਛਛ) ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਵਰਗੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100,000 ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

2014 : ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

2015: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਟੋ-ਕਿਸਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40,000 ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਇੰਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਸੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

2015: 2015 ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਨੇ ਯਮਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਫੌਜੀ ਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਰੁਕ ਗਈ।

ਦਸੰਬਰ 2015: 15 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

2017: ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਰਬ-ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਬ-ਸੁੰਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਜਾਰਡਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਰਬ ਨਾਟੋ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਅਰਬ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ" ਦਾ ਉਭਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨਾਟੋ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਂੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

