ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ 85 ਸਾਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਵੀਰਾ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : October 8, 2025 at 4:01 PM IST
ਦੋਹਾ: ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ "ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ" ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਵੀਰਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ।
ਜੈਵੀਰਾ ਨੇ 23 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੈਵੀਰਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਨੇ ਸਾਢੇ 15 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਕਤਰ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 85 ਸਾਲਾ ਜੈਵੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਸਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਵੀਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।" ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਜਦੋਂ ਜਯਾਵੀਰਾ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਇਲਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੇ ਮੇਡਏਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ-ਸਿਖਿਅਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸ਼ੋਕ ਜਯਾਵੀਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪੱਧਰ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।" ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ
ਦਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ 85 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ/ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਯਾਵੀਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰਿਆ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ-ਪੱਛਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਤਾਂ ਜੈਵੀਰਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਵੀਰਾ ਦੀ 3 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਸੀ।
ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰਿਆ ਜੈਵੀਰਾ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।