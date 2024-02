ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੱਛਮੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। (US strikes three facilities in Iraq)

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਔਸਟਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਕਟਾਇਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਈਰਾਨ-ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲ-ਅਸਦ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਇਕਪਾਸੜ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦਾਗੀਆਂ: ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੱਛਮੀ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਕੇਟ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।