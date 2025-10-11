"ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਨਮਾਨ", ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

"ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਨਮਾਨ", ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਨਾਰਵੇਈਜ਼ਨ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ 2025 ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਅਮਰੀਕਾ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੀਵਨ ਚਿਊਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀ..."
ਸਟੀਵਨ ਚਿਊਂਗ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਸਟੀਵਨ ਚਿਊਂਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ , ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਬਾਮਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਓਬਾਮਾ) ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ।"
ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਨਾਰਵੇਈਜ਼ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ,'ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਓਸਲੋ (PRIO) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।'
ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਜਾਪਾਨੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥੀਓਡੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ (1906), ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੁੱਡਰੋ ਵਿਲਸਨ (1919), ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ (2002), ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ (2009) ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਲਈ ਐਲਾਨ
ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਨਰ ($1.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।