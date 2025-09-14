ETV Bharat / international

'ਚੀਨ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਓ... ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ', ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

US President Trump urges NATO
ਟਰੰਪ, ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2025 at 7:30 AM IST

2 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।

ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ "100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ "ਇਸ ਘਾਤਕ, ਪਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਦਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਕੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੈਰਿਫ ਉਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ "ਉਸਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ... ਜੇਕਰ ਨਾਟੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ! ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

