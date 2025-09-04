ETV Bharat / international

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 'ਨੁਕਸਾਨ' ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ Zero-Fee ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਟਰੰਪ - US PRESIDENT DONALD TRUMP

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

US President Donald Trump
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
By PTI

By PTI

Published : September 4, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read

ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 'ਨੁਕਸਾਨ' ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ 'ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ 'ਦ ਸਕਾਟ ਜੇਨਿੰਗਸ ਸ਼ੋਅ' ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 'ਇਕਪਾਸੜ' ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ 'ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ' ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 'ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ 131.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 86.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 45.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਨ।

