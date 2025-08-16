ETV Bharat / international

ਅਲਾਸਕਾ 'ਚ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੀ ਹੁਣ ਰੁਕੇਗੀ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਲੜਾਈ ? ਜਾਣੋਂ - TRUMP PUTIN MEETING

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ?

UKRAINE RUSSIA WAR
ਅਲਾਸਕਾ 'ਚ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2025 at 6:31 AM IST

ਐਂਕਰੇਜ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਐਂਕਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਵਿਟਕੌਫ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਅਲਾਸਕਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

'ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼'

ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੂਰੀ ਉਸਾਕੋਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ।

'ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ'

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ 'ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ' ਦੱਸਿਆ !

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਖੇਰਸਨ, ਲੁਗਾਂਸਕ, ਜ਼ਾਪੋਰਿਝੀਆ ਅਤੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ 'ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ' ਦੱਸਿਆ।

'ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ'


ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਰੂਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

'ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ'

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

'ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ'

ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਪਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਤ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।

