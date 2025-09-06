'ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਰਹਾਂਗੇ', ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਰ

ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 6, 2025 at 2:28 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 'ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?' ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਹਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।'
Looks like we’ve lost India and Russia to deepest, darkest, China. May they have a long and prosperous future together! President Donald J. Trump— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 5, 2025
(TS: 05 Sep 06:14 ET)… pic.twitter.com/jxEROEIq0H
'ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ'
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ 'ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਡਟੈਕ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
FACTS: India highest tariffs costs U.S. jobs. India buys Russian oil purely to profit/Revenues feed Russia war machine. Ukrainians/Russians die. U.S. taxpayers shell out more. India can't handle truth/spins @washpo— Peter Navarro (@RealPNavarro) September 5, 2025
Leftist American fake news. QED. https://t.co/9UwdodYBEe
'ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ - 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਟੈਰਿਫ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
'ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ'
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।' ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ'
ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।'