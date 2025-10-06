ETV Bharat / international

ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TRUMP WARNS HAMAS
ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ (AP)
Published : October 6, 2025 at 2:14 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ'

ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਾਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ!" ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਿਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ!

ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ!"

'ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ'

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਪਸੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਾਪਸੀ, ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

'ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ'

"ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਪਸੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 3,000 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।"

'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ'

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ "ਵੱਡਾ ਦਿਨ" ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਰਾਜਦੂਤ ਮਿਸਰ ਭੇਜੇ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ।

