ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ ਦਾ ਕਤਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ (ਸੱਜੇ) ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2025 at 7:49 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ ਨੂੰ ਯੂਟਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, 1850 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨੀ ਕੰਸਾਸ-ਮਿਸੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰ 1950 ਤੋਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1968 ਵਿੱਚ ਮੈਮਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ 1865 ਵਿੱਚ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1881 ਵਿੱਚ ਜੇਮਜ਼ ਗਾਰਫੀਲਡ, 1901 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਕਿਨਲੇ ਅਤੇ 1963 ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੇਰਾਲਡ ਫੋਰਡ 1975 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ। 1972 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਰਜ ਵਾਲੇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ। 1981 ਵਿੱਚ, ਰੀਗਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਰੌਬਰਟ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ, ਡੀ-ਐਨ.ਵਾਈ., ਜੂਨ 1968 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਵਿੱਚ 902 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 9,625 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ 7,501 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 8,008 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਆਓ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਮੇਲਿਸਾ ਹੌਰਟਮੈਨ (ਜੂਨ 2025)

57 ਸਾਲਾ ਵੇਂਸ ਬੋਲਟਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੇਲਿਸਾ ਹੌਰਟਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਹਾਫਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 45 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ "ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ" ਮਿਲੀ।

ਜੋਸ਼ ਸ਼ਾਪੀਰੋ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025)

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੋਸ਼ ਸ਼ਾਪੀਰੋ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਸ਼ਾਪੀਰੋ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (2024)

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾ ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ ਕਰੂਕਸ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਫੁੱਟ (122 ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਏਆਰ-15-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਚਲਾਈ। ਗੋਲੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਨਾਈਪਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਰੂਕਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਤੰਬਰ 2024: ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 58 ਸਾਲਾ ਰਿਆਨ ਵੇਸਲੀ ਰਾਊਥ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੋਂ 300-500 ਗਜ਼ (274-457 ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਕੇਐਸ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਥ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਕ੍ਰੇਗ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ (ਫਰਵਰੀ 2022)

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੂਈਸਵਿਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕ੍ਰੇਗ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।

ਪਾਲ ਪੇਲੋਸੀ (ਅਕਤੂਬਰ 2022)

28 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ-ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਦੇ ਪਤੀ ਪੇਲੋਸੀ 'ਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਵਿਡ ਡੀਪੇਪ, ਜੋ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੌਲ ਪੇਲੋਸੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਡੇਪੇਪ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ (ਜਨਵਰੀ 2021)

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਟੀਵ ਸਕੇਲਾਈਜ਼ (ਜੂਨ 2017)

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਟੀਵ ਸਕੇਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬੇਸਬਾਲ ਗੇਮ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਗੈਬਰੀਏਲ ਗਿਫੋਰਡਜ਼ (ਜਨਵਰੀ 2011)

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੈਬੀ ਗਿਫੋਰਡਜ਼ ਉਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ।

ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ (ਮਾਰਚ 1981)

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਜੌਨ ਹਿਨਕਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੀਗਨ ਨੇ 12 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਹਾਰਵੇ ਮਿਲਕ (ਨਵੰਬਰ 1978)

ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਰਵੇ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜਾਰਜ ਮੋਸਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਜਾਰਜ ਵਾਲੇਸ (ਮਈ 1972)

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇਸ ਨੂੰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੌਰੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਰੌਬਰਟ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ (ਜੂਨ 1968)

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਾਲੇਸ ਨੂੰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੌਰੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰੌਬਰਟ, ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਾਰਡਨੀਅਨ ਸਿਰਹਾਨ ਸਿਰਹਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ (ਅਪ੍ਰੈਲ 1968)

ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਮੈਮਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਮਸ ਅਰਲ ਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਕਾਤਲ ਸੀ।

ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ (ਫਰਵਰੀ 1965)

ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਈਕਨ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।

