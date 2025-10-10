ETV Bharat / international

US ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 50 ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰੁਣ ਪੁਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

SANCTIONED ON 50 ENTITIES
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ (AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 10, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ "ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮਸ਼ੀਨ" ਦੇ "ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫਤਰ (OFAC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ"

ਨਵੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਬਰਥਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇੰਕ (Bertha Shipping Inc) ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰੁਣ ਪੁਲਾ (Varun Pula) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਮੋਰੋਸ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ PAMIR ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਈਰਾਨੀ LPG ਚੀਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਾਲਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਨੀਆ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ (Soniya Shrestha) ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਮੋਰੋਸ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ NEPTA ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ LPG ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ (Vega Star Ship Management) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ OFAC ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜੋ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

