ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ, ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਬਾਸ ਸਮੇਤ 80 ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
Published : September 21, 2025 at 10:07 AM IST
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ 145-5 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਦੇਸ਼ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਰਿਹਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਦੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 80 ਫਿਲਸਤੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅੱਬਾਸ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਬਾਸ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 1967 ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 89 ਸਾਲਾ ਅੱਬਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।