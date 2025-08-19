ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 383 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਇਕੱਲੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 383 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮੁਖੀ ਟੌਮ ਫਲੇਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਲੇਚਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੇਟਾਬੇਸ 1997 ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 293 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 383 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਫਤਰ (OCHA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। OCHA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਟਾਬੇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 599 ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 420 ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 308 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 125 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 45 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 245 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 265 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਫਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ 15 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਲੈਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। "ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ 194 ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ 64, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ 47, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 31 ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ 27 ਹਮਲੇ ਹੋਏ।
ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਡਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ 60 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 25 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਲੇਬਨਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਨੇ 20 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 14-14 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 13 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਸਨ।