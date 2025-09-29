ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਬੁਆਲੋਈ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਬੁਆਲੋਈ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
AFP
September 29, 2025
ਨਘੇ ਐਨ (ਵੀਅਤਨਾਮ): ਤੂਫਾਨ ਬੁਆਲੋਈ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 10ਵਾਂ ਤੂਫਾਨ, ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਡਫਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਘੇ ਐਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
"ਹਵਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ," ਕੇਂਦਰੀ ਕਵਾਂਗ ਟ੍ਰਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ 71 ਸਾਲਾ ਤ੍ਰਿਨਹ ਥੀ ਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਈ ਟ੍ਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਆਫ਼ਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਉੱਤਰੀ ਨਿਨਹ ਬਿਨਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਊ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਥਾਨ ਹੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਆਲੋਈ ਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨਘੇ ਐਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਾ ਤਿਨਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁਆਲੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਲਾਓਸ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 400,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ (GSO) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ 175 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। GSO ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ $371 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਫੂਨ ਯਾਗੀ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ $3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।