ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇਸ ਸਾਲ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨੇਤਾ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰੰਪ-ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਾਰ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।" ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ" ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਨਾਟੋ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ"। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਰੁਟੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ "ਪਿਆਰੇ ਡੋਨਾਲਡ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ: "ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਰੁਟੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ" ਅਤੇ "ਅਸਲ ਏਕਤਾ" ਹੋਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ "ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ" ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਜਮੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ" ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ "ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਹਨ। ਮਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਆਓ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ," ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ," ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ" ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿੱਪਣੀ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਣਜਿੱਤ ਹਿੱਸੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਆਊਟਲੈੱਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨੇਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਲੇਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ।" ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ।
"ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੂਟ ਪਾ ਰੱਖਿਆ," ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। "ਮੈਂ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ।" ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੂਡੀ ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ - ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ - ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ "ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੂਰੀ ਉਸਾਕੋਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ TASS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ "ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ"। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਖਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ "ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਟਰੰਪ-ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਪੁਤਿਨ-ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ?
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 'ਤਿਆਰੀਆਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਗੱਲ, ਟਰੰਪ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਤੀਜਾ ਗੱਲ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।" ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ।"