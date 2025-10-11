ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ! ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਏਆਈ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ ?

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

NOBEL PEACE PRIZE 2025
ਟਰੰਪ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ (X@IsraeliPM/status)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 11, 2025 at 4:50 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025

10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ 2025 ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਇਰਲ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ।" ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "@realDonaldTrump ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਓ - ਉਹ ਇਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ!"

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

TAGGED:

ISRAEL PM NETANYAHUDONALD TRUMP NOBEL PEACE PRIZENETANYAHU NOMINATES TRUMPਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰNOBEL PEACE PRIZE 2025

