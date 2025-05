ETV Bharat / international

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਟਰੰਪ ! ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ - TRUMP SAYS WILL WORK WITH INDIA

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਟਰੰਪ! ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 11, 2025 at 2:14 PM IST 2 Min Read