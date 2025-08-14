ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ 'ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ' - TRUMP WARNS PUTIN

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AFP File)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2025 at 5:15 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ" ਹੋਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਐਂਕਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਐਲਮੇਨਡੋਰਫ-ਰਿਚਰਡਸਨ ਵਿਖੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "...ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ "ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੰਮ" ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿਡੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ... ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਯੁੱਧ ਰੋਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਯੁੱਧ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

