ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ !
ਰੂਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਟੋਮਾਹਾਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 13, 2025 at 3:13 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੋਮਾਹਾਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੂਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਟਾਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ," ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ "ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ," ਉਹ ਕੀਵ ਨੂੰ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਭੇਜੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਸ ਤਸਖਨਾ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ "ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ" ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ" ਭੇਜੇਗੀ।
ਕੀਵ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.-ਅਧਾਰਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕਰਣ 1,550 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ" ਦੱਸਿਆ।
ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ
ਐਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ "ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ" 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵਾਲਦਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ "ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ"। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
TASS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਰੂਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RTX ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ BGM-109 ਟੋਮਾਹਾਕ ਲੈਂਡ ਅਟੈਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਜੈੱਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਸਬਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜੋ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1,550 ਮੀਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਟੋਮਾਹਾਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,945 ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 1,000-ਮੀਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,655 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਰਥਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੇਲੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਤਾਰਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਯੇਲਾਬੂਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਡਰੋਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਰਾਤੋਵ ਓਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਏਂਗਲਜ਼-2 ਏਅਰ ਬੇਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੂਸ ਰਣਨੀਤਕ ਬੰਬਾਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਵਾਈ-ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ISW (ANI) ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।