ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਅਰਮੀਨੀਆ-ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਆ-ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨਾਟੋ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।' ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।