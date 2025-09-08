ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ'-ਟਰੰਪ

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ'-ਟਰੰਪ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਿਆ।" ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
"ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 'ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ' ਟਕਰਾਅ ਕਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕੀਆਂ: ਟਰੰਪ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ' ਸੀ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲੀ: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।"
"24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਲਾਸਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ' ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'