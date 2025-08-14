ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾਨ, ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ? - TRUMP ON SPACEFLIGHT REGULATIONS

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

Trump orders easing of commercial spaceflight regulations will musk happy !
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾਨ, ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਇਸ ਤੋਂ ? (AFP)
author img

By AFP

Published : August 14, 2025 at 2:28 PM IST

3 Min Read

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਈ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਟੀਨ ਟੈਸਟ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਨਤਾ

ਸਪੇਸਐਕਸ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਕੇਟ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ।"

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਸਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਸੀਨ ਡਫੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਂਚਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੇਰੇਡ ਮਾਰਗੋਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ,"

ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ "ਜਲਦੀ ਅਸਫਲ ਹੋਵੋ, ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੋ" ਫਲਸਫ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਘੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਈ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਟੀਨ ਟੈਸਟ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਨਤਾ

ਸਪੇਸਐਕਸ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਕੇਟ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ।"

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਸਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਸੀਨ ਡਫੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਂਚਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੇਰੇਡ ਮਾਰਗੋਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ,"

ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ "ਜਲਦੀ ਅਸਫਲ ਹੋਵੋ, ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੋ" ਫਲਸਫ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਘੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

US PRIVATE SPACE INDUSTRYTRUMP MADE SPACE RULES EASIEREASY SPACE RULESਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗTRUMP ON SPACEFLIGHT REGULATIONS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ 'Eyebrow Threading' ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਰੀਕਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.