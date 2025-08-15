ETV Bharat / international

ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ - TRUMP PUTIN MEETING

ਟਰੰਪ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2025 at 7:12 PM IST

ਐਂਕਰੇਜ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।

'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ'

ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਵ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਝਟਕਾ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਪੱਛਮ ਦੀ "ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਪੁਤਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

'ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ'

ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਸਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਰੂਸ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ "ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ" ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱਸਿਆ

ਐਂਕਰੇਜ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਕਾਤ" ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ "ਰੂਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ" ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ "ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।" ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ'

ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਆਨ ਕੈਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਤਿਨ ਲਈ। "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

