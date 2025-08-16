ETV Bharat / international

ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਅਲਾਸਕਾ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇੱਕੋ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ

ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Trump Putin meeting
ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਅਲਾਸਕਾ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2025 at 6:47 AM IST

ਐਂਕਰੇਜ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਅਲਾਸਕਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਤਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਤਿਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ 'ਦ ਬੀਸਟ' ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ।

'ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ'

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ-2 ਬੰਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਲਾਸਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸਦੇ (ਪੁਤਿਨ) ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

'ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ'

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਐਲਮੇਨਡੋਰਫ-ਰਿਚਰਡਸਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ।"

'ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ'

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ CCCP ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਐਂਕਰੇਜ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਰੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਰੂਸੀ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜਾ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਐਂਕਰੇਜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ।

