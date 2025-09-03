ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਸੱਤ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੇਸ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਹੰਟਸਵਿਲ, ਅਲਾਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸੱਤ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸੱਤ ਜੰਗਾਂ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ: ਟਰੰਪ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸੱਤ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਇਕਪਾਸੜ' ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ 'ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ' ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ 'ਤੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ 'ਤੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।