89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 (ਲਗਭਗ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : September 20, 2025 at 10:19 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹8.9 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।
'ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੰਭਵ'
ਨਵੀਂ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹8.9 ਮਿਲੀਅਨ) ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੱਤਰ ਲੂਟਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ US$100,000 ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।
The days of employers abusing H-1B Visas are over.— U.S. Department of Labor (@USDOL) September 19, 2025
Introducing PROJECT FIREWALL—our plan to ensure high-skilled jobs go to AMERICANS FIRST 🇺🇸 pic.twitter.com/XPwBJSZfto
'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ'
ਇਹ ਫੀਸ ਸਾਰੇ H-1B ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ "ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ - ਇਹ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।" ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ H-1B ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ।
'ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ'
ਸਕੱਤਰ ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ $100,000 (ਲਗਭਗ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਫੀਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ।'
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 65,000 ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 65,000 ਨਿਯਮਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ।
ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ US$100,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।" ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਮੀਰ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। "H-1B ਬਦਲਾਅ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।"
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।