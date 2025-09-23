US ਵਿੱਚ TikTok ਦੇ ਹੋਰ ਚਮਕਣਗੇ ਦਿਨ, ਓਰੇਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਲੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ TikTok ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ
TikTok ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ByteDance, ਦੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : September 23, 2025 at 8:43 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਓਰੇਕਲ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਰੇਕਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਸਿਲਵਰ ਲੇਕ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਅਰਬਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਮੈਗਨੇਟ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੋਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਇਨੀਅਰ ਮਾਈਕਲ ਡੈਲ, ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੌਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੀਜਿੰਗ ਸਥਿਤ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟੋਕ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਰੇਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਲੇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ TikTok ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। Oracle ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਚੀਨ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
TikTok 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ TikTok ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ByteDance ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਾਲ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ TikTok ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਕਰਣ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਫਰਮ eMarketer ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜੈਸਮੀਨ ਐਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਸਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਵੀਂ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ X ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ, TikTok ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਰੇਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਲੇਕ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ, ਓਰੇਕਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ $390 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 81 ਸਾਲਾ ਐਲੀਸਨ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਕਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਨਾਲ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਡੇਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਲਵਰ ਲੇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸਕਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਈਕਲ ਡੈੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਟਿੱਕਟੋਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਰਡੋਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਬਪਤੀ, ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਰਕ ਐਂਡਰੀਸਨ, ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡਰੀਸਨ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਲੇਕ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੋਰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿੱਕਟੋਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।