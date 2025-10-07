ETV Bharat / international

ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ, ਸੁਰਾਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6,000 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

THOUSANDS MISSING IN GAZA
ਫਦਵਾ ਅਲ-ਗ਼ਲਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਸਾਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਮੁਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ (3 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) (AP)
By AP (Associated Press)

Published : October 7, 2025

ਦੀਰ ਅਲ-ਬਲਾਹ: ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਨੱਜਰ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੇ ਬੱਚੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਲ-ਨੱਜਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ 23 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਹਿਮਦ, ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਨੱਜਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਮੁਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੈਂਪ ਹੈ "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।" ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲ-ਨੱਜਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੈਥਰੀਨ ਬੰਬਰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।" ਅਲ-ਨੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। 46 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ "ਕੀ ਉਹ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ) ਕੈਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।"

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਲ-ਨੱਜਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6,000 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਲ-ਵਾਹਿਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਅਲ-ਵਾਹਿਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,600 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਆਰਸੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਾਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7,000 ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਲਿਦ ਨਾਸਰ ਦੀ ਧੀ, 28 ਸਾਲਾ ਡਾਲੀਆ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, 24 ਸਾਲਾ ਮਹਿਮੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਜਬਾਲੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਬਾਲੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਡਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਸਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।"

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਨਾਸਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਖਦਰਾ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 60 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਥੌੜੇ, ਬੇਲਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਖਦਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ (ਮਹਮੂਦ) ਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਜਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕੇ।"

