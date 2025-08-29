ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ! ਬੰਦੂਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 'ਨਿਊਕ ਇੰਡੀਆ' - SHOOTER KILLED TWO CHILDREN

ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।

SHOOTER KILLED TWO CHILDREN
SHOOTER KILLED TWO CHILDREN (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read

ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ 'ਤੇ 'ਨਿਊਕ ਇੰਡੀਆ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੰਧ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਫਬੀਆਈ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਰੌਬਿਨ ਵੈਸਟਮੈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾਨਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਲਾਵਰ ਵੈਸਟਮੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ 'ਨਿਊਕ ਇੰਡੀਆ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੌਰਾ ਲੂਮਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ 'ਤੇ "ਮਾਸ਼ਾੱਲਾਹ" ਅਤੇ "ਨਿਊਕ ਇੰਡੀਆ" ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਸਟ ਫਾਲ" ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

"ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੈੱਡ-ਗ੍ਰੀਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ," ਲੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, 2019 ਤੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ 5ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਐਫਬੀਆਈ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ "ਰੌਬਿਨ ਵੈਸਟਮੈਨ, ਇੱਕ ਮਰਦ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਰਾਬਰਟ ਵੈਸਟਮੈਨ ਸੀ" ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

US SCHOOLFBINUKE INDIAਅਮਰੀਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤSHOOTER KILLED TWO CHILDREN

