ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ 'ਤੇ 'ਨਿਊਕ ਇੰਡੀਆ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੰਧ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਫਬੀਆਈ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਰੌਬਿਨ ਵੈਸਟਮੈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾਨਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਲਾਵਰ ਵੈਸਟਮੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।
Minnesota shooter had “Mashallah” and “Nuke India” written on his gun.— Laura Loomer (@LauraLoomer) August 27, 2025
He also wrote “Israel Must Fall”.
Clearly influenced by anti-Indian and Anti-Jewish Islamic propaganda.
Not really a shocker to see a person like this living in Ilhan Omar’s district kill Catholics.… pic.twitter.com/e8decaVYCl
ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ 'ਨਿਊਕ ਇੰਡੀਆ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੌਰਾ ਲੂਮਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ 'ਤੇ "ਮਾਸ਼ਾੱਲਾਹ" ਅਤੇ "ਨਿਊਕ ਇੰਡੀਆ" ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਸਟ ਫਾਲ" ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
Updates on the shooting in Minneapolis, Minnesota:— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 27, 2025
The FBI is investigating this shooting as an act of domestic terrorism and hate crime targeting Catholics.
There were 2 fatalities, an 8-year-old and a 10-year-old. In addition, 14 children and 3 adults were injured.
The… https://t.co/ErFZpSieKS
"ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੈੱਡ-ਗ੍ਰੀਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ," ਲੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, 2019 ਤੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ 5ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਐਫਬੀਆਈ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ "ਰੌਬਿਨ ਵੈਸਟਮੈਨ, ਇੱਕ ਮਰਦ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਰਾਬਰਟ ਵੈਸਟਮੈਨ ਸੀ" ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।