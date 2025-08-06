Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,000 ਤੋਂ ਪਾਰ, ‘ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ’ - GAZA WAR

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

GAZA WAR
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,000 ਤੋਂ ਪਾਰ (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : August 6, 2025 at 3:03 PM IST

Updated : August 6, 2025 at 3:10 PM IST

6 Min Read

ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,000 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ, ਮੋਸਾਦ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਹੂਦ ਬਰਾਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ "ਬੰਧਕ" ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਯੋਰਾਮ ਕੋਹੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ "ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ" ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹਰ ਟੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।"

ਸੰਭਾਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸੁਝਾਅ" ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ "ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।"

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ 50 ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 2023 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਇਯਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਭੀੜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਉਤਾਰੀ ਸੀ।

ਟੇਨਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਸਮਰਥਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਹਿਊਮੈਨਟੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨੇੜਲੇ ਨਾਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਮੀ ਅਰਾਫਾਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਰਾਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਕੂਧਾਰੀ ਲੁਟੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਸਤੇ ਚੌਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਅਲ-ਅਵਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ GHF ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

GHF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਵਾਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਸਥਾਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ COGAT ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ" ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ'

ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਆਵਾਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਅਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

'ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ'

ਫਲਸਤੀਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਅਮ ਅਬੂ ਹਤਾਬ ਨੇ ਨਾਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਏਕਰਾਮ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਰਾਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,000 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ, ਮੋਸਾਦ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਹੂਦ ਬਰਾਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ "ਬੰਧਕ" ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਯੋਰਾਮ ਕੋਹੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ "ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ" ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹਰ ਟੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।"

ਸੰਭਾਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸੁਝਾਅ" ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ "ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।"

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ 50 ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 2023 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਇਯਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਭੀੜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਉਤਾਰੀ ਸੀ।

ਟੇਨਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਸਮਰਥਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਹਿਊਮੈਨਟੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨੇੜਲੇ ਨਾਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਮੀ ਅਰਾਫਾਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਰਾਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਕੂਧਾਰੀ ਲੁਟੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਸਤੇ ਚੌਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਅਲ-ਅਵਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ GHF ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

GHF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਵਾਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਸਥਾਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ COGAT ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ" ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ'

ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਆਵਾਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਅਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

'ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ'

ਫਲਸਤੀਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਅਮ ਅਬੂ ਹਤਾਬ ਨੇ ਨਾਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਏਕਰਾਮ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਰਾਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

Last Updated : August 6, 2025 at 3:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL HAMAS WARਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧBENJAMIN NETANYAHUਇਜ਼ਰਾਈਲGAZA WAR

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

EPFO ਵੱਲੋਂ UAN ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਲ ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.