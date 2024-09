ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਖਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ - Quebec s ban on Turbans

24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3 ਟਰੇਨਾਂ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਬਲੀਆ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੋਬਾ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਖੰਭੇ ਮਿਲੇ - Pillar placed on track in Mahoba