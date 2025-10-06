ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ GLP1 ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
"ਗਲੂਕਾਗਨ-ਵਰਗੇ ਪੇਪਟਾਇਡ 1" (GLP-1) ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟਾਕਹੋਮ: ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਅਤੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਨਰ ($1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 13.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਚੈੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਸ਼ਡਿਊਲ
ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ - ਸੋਮਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 11:30 CEST (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ 3:00 ਵਜੇ)। ਇਹ ਐਲਾਨ ਨੋਬਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਰੋਲਿੰਸਕਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਵਾਲਨਬਰਗਸਡਾਲੇਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ - ਮੰਗਲਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 11:45 CEST (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ 3:15 ਵਜੇ)। ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਇਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਹਿਤ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 13:00 CEST (4:30 PM IST)। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਂਤੀ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 11:00 CEST (2:30 PM IST)। ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਓਸਲੋ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਗੇਸ ਰਿਕਸਬੈਂਕ ਪੁਰਸਕਾਰ - ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 11:45 CEST (3:15 PM IST)। ਰਾਇਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
GLP-1 ਖੋਜ ਅੱਜ ਨੋਬਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਗਲੂਕਾਗਨ-ਵਰਗੇ ਪੇਪਟਾਇਡ 1" (GLP-1) ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GLP-1 ਐਗੋਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ, ਵੇਗੋਵੀ ਅਤੇ ਮੋਨਜਾਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ (ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ) GLP-1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ," ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸਵੈਰੀਜੇਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਰਸ ਬ੍ਰੋਸਟ੍ਰੋਮ ਨੇ AFP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਬਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਚ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (ਐਨਆਈਐਚ) ਨੇ ਲਗਭਗ $9.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ 2,100 ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ $2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਇਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਹੰਸ ਐਲੇਗ੍ਰੇਨ, ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ।" "ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।"
ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ: ਜਦੋਂ GLP-1 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਸਟ੍ਰੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਨਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਜੇਨਸ ਜੂਲ ਹੋਲਸਟ, ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਏਲ ਹੈਬੇਨਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡੈਨੀਅਲ ਡ੍ਰਕਰ ਅਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਅਨ-ਜਨਮੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵੇਤਲਾਨਾ ਮੋਜਸੋਵ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕੈਰੋਲਿੰਸਕਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਨੋਬਲ ਹਾਊਸ ਅਕਸਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ੍ਰੋਸਟ੍ਰੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ GLP-1 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ," "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜਾਪਾਨੀ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਕੇਂਜੀ ਕਾਂਗਾਵਾ ਅਤੇ ਮਾਸਾਯਾਸੂ ਕੋਜੀਮਾ, ਭੁੱਖ-ਉਤੇਜਕ ਹਾਰਮੋਨ ਘਰੇਲਿਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਪੈਂਡਲਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਵੇਟ ਵਿਖੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਂਡਲਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸਿਸਟ ਜੈਫਰੀ ਫ੍ਰਾਈਡਮੈਨ ਦੀ 1994 ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ "ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ" ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਪਟਿਨ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਖ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਾਰਮੋਨ। ਉਸਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹਾਨ ਖੋਜਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ-ਉਤੇਜਕ ਹਾਰਮੋਨ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ-ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ, ਅਤੇ ਇਹ GLP-1 ਲਈ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕਲੈਰੀਵੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡਰੀਆ ਅਬਲਾਸਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਇਰੋਲੋਜਿਸਟ ਗਲੇਨ ਐਨ. ਬਾਰਬਰ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟ ਝਿਜੀਅਨ "ਜੇਮਜ਼" ਚੇਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ "ਜਨਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਧੀ, cGAS-STING ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ" ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੌਨ ਈ. ਡਿਕ "ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ" ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਿੱਖਤਾ ਚੋਗਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਾਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੌਨ ਬੀ. ਪੈਂਡਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਅਦਿੱਖਤਾ ਚੋਗਾ" ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਖੋਜੀ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ
- ਐਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1901 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- 6 ਇਨਾਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
- ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ
- 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ 1901 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1969 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਰਿਕਸਬੈਂਕ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਬਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਨਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਇਨਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਬਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਨਾਮ ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ, ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨੋਬਲ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ। (ਏਜੰਸੀ ਇਨਪੁਟ)