"ਲੜਨ ਲਈ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰ ਬੇਸ", ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰ ਬੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

US PRESIDENT DONALD TRUMP
ਅਫਗਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਮੁਜਾਹਿਦ ((@narramuss))
Published : September 21, 2025 at 5:13 PM IST

ਕਾਬੁਲ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰ ਬੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਏਅਰਬੇਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"

ਬਗਰਾਮ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ

ਅਫਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਲਾ ਤਾਜਮੀਰ ਜਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਏਅਰਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।

ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ "ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ, ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਫੌਜਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

