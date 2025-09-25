ETV Bharat / international

6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਗਰਜੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ

ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਦ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Syrian President Ahmed al-Sharaa
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਗਰਜੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2025 at 10:39 AM IST

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸੀਰੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, 1967 ਵਿੱਚ ਨੂਰੇਦੀਨ ਅਤਾਸੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਆਈ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੇ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਰਹੇ

1970 ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸਨੇ ਅਤਾਸੀ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਿਸ਼ਕ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 54 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਾਗੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਦ ਦਾ ਪਤਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ।

ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਸਦ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ "ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਉਲਟ" ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ 1974 ਦੇ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੂਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਵੀਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੂਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਾਵਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ, ਸਖ਼ਤ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਦ ਦੇ ਪਤਨ ਨੇ ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਵਰਗੀ ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈ ਕੈਪਟਾਗਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੈਨਥਾਈਲਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਦ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀਰੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਜ਼ਰ ਸੀਰੀਆ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਜ਼ਰ ਸੀਰੀਆ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਰੀਆ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਮਯਾਦ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਡੈਗ ਹਮਰਸਕਜੋਲਡ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ, ਸੀਰੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।

ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ "ਇਨਕਲਾਬ ਝੰਡਾ" ਲਹਿਰਾਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ "ਇਨਕਲਾਬ ਝੰਡਾ" ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਝੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਰੰਗੀ ਡਰੂਜ਼ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਕੁਝ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਡ੍ਰੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਫਰਾਹ ਤਾਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਇਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬਾਗੀ ਸਮੂਹ ਕਦੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ। ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੀਨਾ ਕਿਨਾਵਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ, ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ।

"ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"

