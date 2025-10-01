ETV Bharat / international

ਕਿਉਂ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ? ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਇਆ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਇਆ

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2025 at 5:07 PM IST

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਿਗਰਾਨੀ (GLAMOS) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਲਪਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ" ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਇਤਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

GLAMOS ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੰਗੜਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 2022, 2023 ਅਤੇ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਲਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੇ ਜਲਣ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ," ਗਲੈਮੋਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੈਥਿਆਸ ਹਸ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਗਲੈਮੋਸ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਸੰਦਰਭ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ 1,400 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਅਲਪਾਈਨ ਖੇਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਲਪਾਈਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ - ਗੁਆਂਢੀ ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ - ਦੇ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਲੈਮੋਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ... ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ।"

ਹਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ... ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਿਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,"

ਗਲਾਮੋਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਿਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗਲੇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈਸਬਰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ 100 ਮੀਟਰ (330 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। "ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ।"

ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵਿੰਚੋ ਪੋਂਟੇ, 29, ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। "ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ "ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਪਹਾੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਿਸ ਪਿੰਡ ਬਲੈਟਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

GLAMOS ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਵਿਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 45.1 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (10.8 ਘਣ ਮੀਲ), ਜਾਂ 2000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਤ੍ਹਾ ਖੇਤਰਫਲ 755 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਜੂਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਗਈ।

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 5,000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਮੌਂਟ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ।

ਗਲੈਮੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੇ "ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ," ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਠੰਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰ 2010-2020 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ।

