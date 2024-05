ETV Bharat / international

ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ - hardeep Nijjar Murder Case

By ANI Published : May 9, 2024, 8:43 AM IST | Updated : May 9, 2024, 8:52 AM IST

hardeep Nijjar Murder Case ( ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ। (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)(AP) )

Last Updated : May 9, 2024, 8:52 AM IST