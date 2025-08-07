Essay Contest 2025

ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ, ਮਾਰੇ ਗਏ 40 ਜਵਾਨ

ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

SUDAN DESTROYS EMIRATI AIRCRAFT
ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ (AP)
By AFP

Published : August 7, 2025 at 3:31 PM IST

ਪੋਰਟ ਸੁਡਾਨ: ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 40 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੰਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼

ਏਐਫਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਰਫੂਰ ਦੇ ਨਿਆਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ "ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਆਰਐਸਐਫ) ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਐਸਐਫ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਖਾੜੀ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਫ ਲਈ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਸਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਾਰਫੂਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੇਲ ਫਤਿਹ ਅਲ-ਬੁਰਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਨਿਆਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐਸਐਫ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਾਰਫੁਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਚੀਨੀ-ਬਣੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਫ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।

ਦਾਰਫੂਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਦਾਰਫੂਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਲ-ਫਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਰਫੂਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਫ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੌਜ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"। ਏਐਫਪੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ" ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਹਨ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਈ ਦੁਆਰਾ ਯਮਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਜੰਗ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾSUDAN MILITARY PLANE CRASHESMERCENARIES KILLEDEMIRATI AIRCRAFTSUDAN DESTROYS EMIRATI AIRCRAFT

