ਰੂਸ ਵਿੱਚ 7.8 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਰੂਸ ਦਾ ਕਾਮਚਟਕਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਮਚਟਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ
ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਮਚਟਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 8:29 AM IST

ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਮਚਟਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 7.8 ਮਾਪੀ ਗਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਟ੍ਰੋਪਾਵਲੋਵਸਕ-ਕਾਮਚਟਸਕੀ ਤੋਂ 127 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (79 ਮੀਲ) ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 6:58 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 19.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। USGS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਰੂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਟ੍ਰੋਪਾਵਲੋਵਸਕ-ਕਾਮਚੈਟਸਕੀ ਤੋਂ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (69 ਮੀਲ) ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਚਟਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 39.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਭੂਚਾਲ

ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੇਟ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਚਟਕਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ 8.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਮਚਟਕਾ ਤੱਟ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ 9.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

