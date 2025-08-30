ETV Bharat / international

ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ - LA POLICE KILLED GURPREET SINGH

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਲਏ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਤਲਾਵਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ (@theskindoctor13)
author img

By PTI

Published : August 30, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ 35 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਕੇਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਈ ਤਲਵਾਰ

ਐਲਏਪੀਡੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ 27 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਏਪੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਕਾਰ

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ LAPD ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਘੁੰਮਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। LAPD ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਲਏਪੀਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ II ਮਾਈਕਲ ਓਰੋਜ਼ਕੋ ਅਤੇ ਨੇਸਟਰ ਐਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਬੋਜੋਰਕੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਲਏਪੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲਏਪੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ।

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ 35 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਕੇਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਈ ਤਲਵਾਰ

ਐਲਏਪੀਡੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ 27 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਏਪੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਕਾਰ

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ LAPD ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਘੁੰਮਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। LAPD ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਲਏਪੀਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ II ਮਾਈਕਲ ਓਰੋਜ਼ਕੋ ਅਤੇ ਨੇਸਟਰ ਐਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਬੋਜੋਰਕੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਲਏਪੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲਏਪੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

MACHETEMACHETE ATTACKSIKH MAN WIELDS MACHETEGATKA ON ROADLA POLICE KILLED GURPREET SINGH

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.